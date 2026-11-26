Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Halk Eğitimi Merkezi'ne giderek kurumda sürdürülen eğitim faaliyetleri ve devam eden kurslarla ilgili bilgi edindi.

İlçe genelindeki kurum ziyaretleri çerçevesinde Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti. Kaymakam Sözen'i kurum yöneticileri karşıladı; Sözen öncelikle merkezin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde aktif olarak devam eden kurslar ile eğitim faaliyetleri ele alındı. Ziyaret çerçevesinde merkezdeki kurs alanlarını da gezen Kaymakam Sözen, eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi ve öğretmenler ile kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerle sohbet eden Sözen, süren eğitim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Öğretmenlerle de görüşen Kaymakam Sözen, merkezde yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Halk Eğitimi Merkezleri, değişik alanlarda açılan kurslarla vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, yeni alanlarda kendilerini yetiştirmelerine olanak tanıyan eğitim kurumları olarak hizmet veriyor. Bozdoğan Halk Eğitimi Merkezi'nde de çeşitli kurslarla eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.