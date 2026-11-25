Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, asırlık vakıfların hayır şartları doğrultusunda İlyas Bey Külliyesi ile Bafa Gölü çevresinde temizlik yaptı, kuşlar için ağaçlara yuvalar astı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Cami etrafını temizleyen vakıf" olarak bilinen 386 yıllık Mahpeyker Valide Sultan Vakfı'nın hayır şartı gereği İlyas Bey Külliyesi'nin içi, avlusu ve çevresi temizlendi.

Ardından, 452 yıllık Murat Paşa Vakfı'nın "Nehir temizleyen vakıf" misyonu ile 344 yıllık Sekbanbaşı Mustafa Ağa Vakfı'nın "Piknik alanı tanzim eden vakıf" şartları gereği Bafa Gölü kıyısı ve akarsu yataklarında kapsamlı temizlik yapıldı.

Ekipler 296 yıllık Matbah-ı Amire Emini Halil Ağa Vakfı'nın "Güvercin Kulesi Yaptıran Vakıf" geleneği kapsamında İlyas Bey Külliyesi ve Bafa Gölü çevresindeki ağaçlara ahşap kuş yuvaları astı.