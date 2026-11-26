Aydın'da kasım ayının son günlerinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı öngörülürken, hafta sonu hava sıcaklıklarının 21 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bugün sabah saatlerinde Aydın'da az bulutlu, yer yer puslu bir hava görülecek. Gün içinde ilerleyen saatlerde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah 7 derece ölçülmesi beklenen hava sıcaklığının öğleye doğru 18 dereceye yükselmesi, akşam saatlerinde 13 dereceye inmesi öngörülüyor. Kentte önümüzdeki günlerde de parçalı bulutlu havanın sürmesi bekleniyor. 27 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 20 derece; 28 Kasım Cumartesi günü 10 ila 21 derece; 29 Kasım Pazar günü 11 ila 21 derece; 30 Kasım Pazartesi günü ise 9 ila 18 derece arasında olması tahmin ediliyor. Rapora göre, önümüzdeki dört günlük tahmin döneminde Aydın'da yağış beklenmiyor; hafta sonu sıcaklıkların 21 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor.