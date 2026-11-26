Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Almanya vatandaşı Petra Ulla Batur, araştırmalarının sonucunda İslamiyet'i seçip Müslüman oldu. Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinini kabul eden Petra, Melek ismini aldı.

İslamiyet'e ilgi duymaya başlayan Petra Ulla Batur, araştırmaları ve edindiği bilgiler doğrultusunda Müslüman olmaya karar verdi. Bu kararın ardından Didim İlçe Müftülüğü'ne başvuran Batur için ihtida merasimi düzenlendi. Didim İlçe Müftüsü Ali Refik Demirel'in rehberliğinde gerçekleştirilen merasime şahitler de katıldı. Merasimde Kelime-i Şehadet getiren Petra Ulla Batur, İslamiyet'i kabul ederek Müslüman oldu. İslam dinini seçmesinin ardından Melek ismini alan Batur'un bu önemli anına şahitler de eşlik etti. Yapılan duanın ardından merasim sona erdi. İslamiyet'i kendi isteğiyle kabul eden Melek'e yeni hayatında huzur ve mutluluk temennisinde bulunuldu.