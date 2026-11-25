Nazilli'de kaybolan Alzheimer hastası, polis aramasıyla çay kenarında bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası, polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmasıyla Yeşilyurt Mahallesi Dereköy Çayı kenarında bulundu. Sağlık kontrolü ve tedbir amacıyla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası polis ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Alzheimer hastası A.A.'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan polis ekipleri, A.A.'yı Yeşilyurt Mahallesi Dereköy Çayı kenarında buldu.
A.A., sağlık kontrolü ve tedbir amacıyla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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