UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde karşılaşacak olan Beşiktaş, TSİ 15.00’te Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkan özel uçakla Batum’a hareket etti.

BEŞİKTAŞ'A HAVA ENGELİ

1.5 saatlik yolculuktan sonra Gürcistan’a yaklaşan siyah-beyazlıların uçağı, Batum’da sabah saatlerinden itibaren süren ve akşama doğru şiddetini artıran yağmur ve dolu yüzünden uzun süre havada tur attı.

RİZE'YE İNİŞ YAPILDI

Havanın düzelmemesi ve iniş şartlarının elverişli olmamasından dolayı Batum’u pas geçen uçak Rize-Artvin Havaalanı’na yöneldi. Rize'ye ulaşan siyah-beyazlılar Rize’den karayolu ile Batum’a gidecek.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü de yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ''UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hapoel Beer-Sheva maçı için Gürcistan'ın Batum kentine gitmekte olan kafilemizi taşıyan uçak, Batum’daki olumsuz hava koşulları nedeniye Rize'ye iniş yapmıştır. Kafilemiz, karayoluyla Batum’a gidecektir.'' denildi.

BASIN TOPLANTISI İPTAL

Öte yandan yaşanan gelişmeler doğrultusunda Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun maç öncesi basın toplantısı iptal edildi.

MAÇIN OYNANACAĞI STATTA ANTRENMAN YAPAMADILAR

İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva da şiddetli yağmur ve dolu yüzünden maçın oynanacağı statta yapacağı idmanı iptal ederek Gürcistan Futbol Federasyonu’nun belirlediği başka bir sahada idmanını gerçekleştirdi.