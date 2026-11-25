UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 269. sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kafilenin maçın oynanacağı Gürcistan'a seyahati olumsuz hava koşullarına takıldı.

UÇAK İNİŞ YAPAMADI

İstanbul'dan havalanan Beşiktaş kafilesini taşıyan özel uçak, Gürcistan'ın Batum şehrindeki elverişsiz hava şartları nedeniyle havalimanına iniş gerçekleştiremedi. Uçağın hava koşullarının düzelmesini beklediği aktarıldı.

KARA YOLUYLA BATUM'A GEÇİLEBİLİR

A Spor'daki habere göre; Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağın Rize-Artvin Havalimanı'na inip kara yoluyla Batum'a geçmesi gündemde.

ANTRENMAN SAATİ GÜNCELLENEBİLİR

Beşiktaş'ın yarınki karşılaşma öncesinde Batum'da gerçekleştirmesi planlanan son antrenman ve basın toplantısı programının ise uçağın iniş saatine göre güncellenmesi öngörülüyor.