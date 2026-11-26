Aydın'da 10 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 yaşındaki hükümlü yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü, Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (75) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?