Kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Aydın'da voleybol müsabakası düzenlendi. Farklı kurumların temsilcileri ile basın mensuplarının bir araya geldiği karşılaşmada kazanan dostluk oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz koordinesinde, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aydın basını ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan karma takımlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında voleybol maçında buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, '#SaygıylaMümkün' etiketiyle kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çeken pankart açıldı. İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada takımlar kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmanın sonunda kazanan dostluk ve dayanışma oldu.

Müsabakanın ardından sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Ayrıca Aydın Gazeteciler Cemiyeti tarafından sporculara ve davetlilere çiçek dağıtıldı. Etkinlik, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Emre, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vicdan Çetav, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İnan Gül, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve çok sayıda davetli katıldı.