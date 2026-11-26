WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 54 kilogram K-1 branşında Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Aydınlı milli sporcu Faysal Sılıv, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Faysal Sılıv, 54 kilogram K-1 branşında sergilediği başarılı performansla Avrupa Şampiyonu oldu. Kasım ayı içerisinde Makedonya'nın Üsküp kentinde gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Faysal Sılıv, aldığı dereceyle Türkiye'ye ve Aydın'a büyük gurur yaşattı. Avrupa Şampiyonu milli sporcu Faysal Sılıv, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İl Müdürü Yığmatepe, sporcuyu tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.