Cezaevine uyuşturucu atma girişimi Aydın Efeler'de 2 tutuklamayla sonuçlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de açık ceza infaz kurumunun bahçesine uyuşturucu atma girişiminde yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde 230 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde açık ceza infaz kurumunun bahçesine uyuşturucu madde atmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında takip ettiği Y.K. (18) ve N.T.'yi (22) Açık Ceza İnfaz Kurumunun bahçesine uyuşturucu madde atmaya çalıştıkları sırada yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 230 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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