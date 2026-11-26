Eskişehir'de ilçe milli eğitim müdürleri aylık değerlendirme toplantısına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de ilçe milli eğitim müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığındaki aylık toplantıda bir araya geldi. Toplantıda okullaşma, devamsızlık, güvenli okul iklimi ve mesleki eğitim konuları istişare edildi.
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla aylık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; eğitim-öğretim faaliyetleri, okulların fiziki kapasitesinin etkin kullanımı, güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi, okullaşma ve devamsızlık oranları, mesleki eğitim ile proje çalışmaları masaya yatırıldı. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği görüşmede, il genelindeki eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar istişare edildi.
Kaynak: İHA
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