Aydınlı sporcular Ankara'daki Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırıp derece elde ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcular, Türkiye rekorları kırarak dereceler aldı. Sporcular ve antrenörleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Yığmatepe, sporcuları tebrik edip başarı diledi.
Ankara'da düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcular, elde ettikleri dereceler ve kırdıkları Türkiye rekorlarıyla dikkat çekti.
Ankara'daki 20-21 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada başarılı sonuçlara imza atan Aydınlı sporcular, elde ettikleri derecelerle Aydın'ı gururlandırdı. Şampiyonanın ardından sporcular ve antrenörleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden İl Müdürü Yığmatepe, elde edilen başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporculara başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?