Çorum FK, 8 Kasım'da Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlığını sürdürdü - Son Dakika
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Çorum FK, 8 Kasım'da Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlığını sürdürdü

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Çorum FK, 8 Kasım\'da Fenerbahçe\'yi konuk edeceği maçın hazırlığını sürdürdü
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda ısınma, topla oyun ve 4'e 4 rondo çalışmaları yapıldı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile 8 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, bu bölümün ardından topla yapılan çalışmalara geçti. Antrenmanın devamında 4'e 4 rondo uygulamasına yer verildi. Bu bölümde topa sahip olma, pas bağlantıları ve oyun temposunun korunmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Antrenman planlanan saha uygulamalarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigBurak YılmazFenerbahçePazarÇorumSporSon Dakika

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