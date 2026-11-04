Arca Çorum FK, pazar günü Fenerbahçe\'yi ağırlayacağı maçta 3 puan hedefliyor

ARCA Çorum FK, pazar günü sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çalışmalarına devam eden kırmızı-siyahlı ekipte hedef 3 puan.

Arca Çorum FK, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra topla yapılan çalışmalara geçti. Antrenmanın devamında 4'e 4 rondo çalışması gerçekleştirildi. Bu bölümde topa sahip olma, pas bağlantıları ve oyun temposunun korunmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenmanda ortaya koydukları performansla Fenerbahçe maçına hazırlandıklarını gösterdi.

Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde kentte de büyük heyecan yaşanıyor. Takımlarını bu önemli mücadelede yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar, biletlerini alarak maç saatini beklemeye başladı. Sahasında güçlü rakibini ağırlayacak olan Arca Çorum FK'da tek hedef 3 puan. Teknik heyet ve futbolcular, taraftar desteğini de arkalarına alarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.