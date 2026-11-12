Ankara hava durumu: Ankara'da yarın hava nasıl olacak? Ankara 5 günlük hava durumu - Son Dakika
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Ankara hava durumu: Ankara'da yarın hava nasıl olacak? Ankara 5 günlük hava durumu

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Ankara hava durumu: Ankara\'da yarın hava nasıl olacak? Ankara 5 günlük hava durumu
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Başkentte geçen hafta kar yağışıyla soğuyan hava, son günlerde ılıman bir seyre girdi. Ankara'da bu akşam etkili olan yağmurun ardından sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazar günü ise kente yeniden yağışlı ve serin bir hava geliyor.

Hafta sonu planı yapan Ankaralılar "Ankara'da yarın hava nasıl olacak?", "Ankara'ya yağmur yağacak mı?" ve "Hava ne zaman soğuyacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ankara'nın günlük ve haftalık hava durumu tahmini.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Ankara'da bugün, 12 Kasım 2026 Perşembe günü akşam saatlerinde yağmur etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı akşam saatlerinde 16 derece civarında ölçülürken, nem oranı yüzde 67 seviyesinde bulunuyor. Rüzgar güneybatı yönlerden hafif esiyor.

ANKARA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da yarın, 13 Kasım Cuma günü hava bulutlu olacak. Sıcaklığın gün içinde 19 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, gece en düşük sıcaklık 9 derece civarında seyredecek. Gün içinde zaman zaman kuvvetlenen rüzgara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

ANKARA'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da cumartesi günü hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklığın 18 derece civarında olması beklenen cumartesinin ardından pazar günü kente yağışlı hava geliyor. 15 Kasım Pazar günü Ankara'da yağmur beklenirken, sıcaklığın 14 dereceye düşmesi öngörülüyor.

ANKARA'YA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Evet. Ankara'da bu akşam etkili olan yağmurun ardından pazar günü kentte yeniden yağış bekleniyor. Hafta sonu dışarıda vakit geçirmeyi planlayanların pazar günü için şemsiyelerini yanlarına almaları öneriliyor.

ANKARA'DA HAVA SOĞUYACAK MI?

Ankara'da pazar gününden itibaren hava sıcaklığında belirgin bir düşüş bekleniyor. Cuma günü 19 dereceye kadar çıkacak sıcaklık, pazartesi günü 12 dereceye gerileyecek. Salı günü sabah saatlerinde ise en düşük sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde serin havaya karşı vatandaşların kalın giyinmesi önem taşıyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

12 Kasım Perşembe: Yağmurlu

13 Kasım Cuma: Bulutlu, 19°C/ 9°C

14 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu, 18°C/ 11°C

15 Kasım Pazar: Yağmurlu, 14°C/ 7°C

16 Kasım Pazartesi: Bulutlu, 12°C/ 6°C

ANKARA HAFTALIK HAVA DURUMU

17 Kasım Salı: Bulutlu, 14°C/ 5°C

18 Kasım Çarşamba: Bulutlu, 16°C/ 8°C

Hava durumu tahminleri gün içinde değişiklik gösterebileceği için vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.

AnkaraSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara hava durumu: Ankara'da yarın hava nasıl olacak? Ankara 5 günlük hava durumu - Son Dakika
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