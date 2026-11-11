Erzincan\'da 5 kız çocuğu babası oto tamirci Mithat Kılıçkaya gazdan zehirlenerek öldü

Erzincan'da oto tamir ve bakım servisinde cansız bedeni bulunan 44 yaşındaki Mithat Kılıçkaya'nın, ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, 8 Kasım Pazar günü saat 07.30 sıralarında, kent merkezindeki Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi'nin sahibi ve 5 kız çocuğu babası Mithat Kılıçkaya'dan (44) bir süredir haber alamayan yakınları, iş yerine gitti.

İş yerine giren yakınları, Kılıçkaya'yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kılıçkaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan ön otopsi sonucunda Mithat Kılıçkaya'nın, iş yerindeki ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.