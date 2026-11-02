Gazze\'de iki İsrail hava saldırısı, 5\'i polis olmak üzere en az 8 can aldı

GAZZE, 2 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği iki hava saldırısında 5'i polis memuru olmak üzere en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) pazar günü Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde Filistinli bir grubu ve polis görevlilerini füze ile hedef aldı.

Nasır Hastanesi, saldırıda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze'de Hamas'ın kontrolündeki içişleri yetkilileri de Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli 5 kişinin Mevasi'de rutin görevlerini yerine getirirken öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 75 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık kaynaklarının bildirdiğine göre, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Rimel mahallesinde bir araya gelen insanları hedef alan hava saldırısında ise biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirirken, bazıları ağır olmak üzere 6 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin açıkladığı verilere göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1.580 Filistinli yaşamını yitirirken, 5.711 kişi de yaralandı. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74.594'e, yaralananların sayısı ise 175.834'e yükseldi.