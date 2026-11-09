Shanghai\'de 9. Çin İthalat Fuarı\'nı izleyen gazeteciler Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Shanghai'de 9. Çin İthalat Fuarı'nı izleyen gazeteciler Gazeteciler Günü'nü kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı takip eden gazeteciler, pazar günü Gazeteciler Günü'nü kutladı. Fuarın medya merkezinde çalışan gazeteciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi; Çin'de Gazeteciler Günü her yıl 8 Kasım'da kutlanıyor.
SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı takip eden gazeteciler pazar günü Gazeteciler Günü'nü kutladı
Fuarın medya merkezinde çalışan gazeteciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çin'de Gazeteciler Günü her yıl 8 Kasım'da kutlanıyor.
Kaynak: Xinhua
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