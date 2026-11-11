Konya'da polis, 15 Kasım öncesi ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı - Son Dakika
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Konya'da polis, 15 Kasım öncesi ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı

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Konya\'da polis, 15 Kasım öncesi ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı
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Konya\'da polis, 15 Kasım öncesi ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı
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Konya'da polis, 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği zorunluluğu öncesi kentin giriş ve çıkışlarında ticari araçları durdurup lastik ve diş derinliği kontrolü yaptı. Uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek, kurala uymayanlara 2026 için 6 bin lira ceza kesilecek.

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi Konya'da polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçları kontrol ederek sürücülere uyarıda bulundu.

Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, kaza sonucu ölümlerin ve ağır yaralanmaların önlenmesi için trafik uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri, kentin giriş ve çıkış uygulama noktalarında kamyon, çekici, tanker ve otobüs gibi ticari faaliyet gösteren araçları tek tek durdurarak lastik kontrolü ve diş derinliği ölçümü yaptı. Denetimlerde, lastikleri yasal standartlara göre 4 milimetre diş derinliğinden az olmayan ve standartlara uygun olan araçlar yolculuklarına devam etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Gözde Kaplan, "Araç durmuyor kayıyor ise sabah saatlerinde buzlanmış yolda fren yaptığınızda her şeyi lastikleri belirler. Şehirler arası yolcu ve eşya taşımacılığında zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım tarihinde başlıyor. Uygulama 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda taşımacılıkta kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonetlerde kış lastiği kullanmak zorunlu. Kurala uymayanlara 2026 yılı için 6 bin lira trafik cezası uygulanacak. Hususi araçlarda genel bir zorunluluk olmamakla birlikte hava sıcaklığı 7 derece altına düştüğünde kış lastiği güvenliğiniz için çok önemli. Yola çıkmadan lastiklerinizi kontrol edin aracınızı kışa hazırlayın" dedi.

Öte yandan, mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesi gereğince 6 bin lira para cezası kesilecek. Kentin birçok noktasında trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak kış lastiği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: İHA
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