Boluspor, Bodrum FK maçı hazırlığını Yatabare'nin maksimum puan hedefiyle sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Boluspor, Bodrum FK maçı hazırlığını Yatabare'nin maksimum puan hedefiyle sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Boluspor, Bodrum FK maçı hazırlığını Yatabare\'nin maksimum puan hedefiyle sürdürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Boluspor, Bodrum FK maçı hazırlığını Yatabare\'nin maksimum puan hedefiyle sürdürdü
Haber Videosu

Boluspor, 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Pazar günü saat 16.00'da sahasında konuk edeceği Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mustapha Yatabare, takımın çıkış yakaladığını belirterek hedeflerinin maksimum puan almak olduğunu söyledi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mustapha Yatabare, takımın yakaladığı çıkışı devam ettirmek istediklerini belirterek, "Hedef puan almak, maksimum puan almak" dedi.

Boluspor, 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Pazar günü saat 16.00'da sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıklarına Karaçayır Tesisleri'nde, teknik direktör Mustapha Yatabare yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Isınma, koşu ve kondisyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra geniş alanda 2 grup halinde top kapma ve şut çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ve taktik çalışmanın ardından sona erdi.

'TAKIM ŞU AN BİR ÇIKIŞ YAKALADI'

Teknik direktör Mustapha Yatabare, takımın performansından memnun olduğunu ve hedeflerinin puan almak olduğunu belirterek, "Geldiğimiz günden beri takım takıma iyi şeyler vermeye çalışıyoruz ve genelde iyi gidiyor. Sadece birkaç maçlarda biraz şanssızlık oldu ama genelde takım şu an bir çıkış yakaladı. Onu devam ettirmek istiyoruz. Bu maç bütün maçlar gibi bu maç da önemli bir maç. Rakip iyi Bodrum bütün takımlar gibi bütün rakipleri iyi ama biz kendi oyunumuza bakıyoruz, kendi takımımıza bakıyoruz. ve elimizden geleni yapacağız ve inşallah bu maçı alacağız diye düşünüyorum. Biz geldiğimiz günden beri çok çalışıyoruz. Bireysel olsun, takım olarak olsun herkesten maksimumunu almaya çalışıyoruz. Şu an iyi gittiğini düşünüyorum. Umarım ileriki zamanlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Hedef puan almak, çok puan almak, maksimum puan almak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Mustapha YatabareMaksimumBolusporBodrumPazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“ MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
15:32
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
15:31
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
15:27
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
14:46
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı Yüzde 86’sı insan kaynaklı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
13:04
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“
MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 15:44:22. #7.12#
SON DAKİKA: Boluspor, Bodrum FK maçı hazırlığını Yatabare'nin maksimum puan hedefiyle sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android