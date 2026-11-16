Çin Başbakanı Li Qiang, 29. Çin-ASEAN Zirvesi için Manila\'ya geldi

Çin Başbakanı Li Qiang, 29. Çin-ASEAN Zirvesi için Manila'ya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Başbakanı Li Qiang, Filipinler Devlet Başkanı Marcos'un daveti üzerine pazar günü başkent Manila'ya ulaştı. Tayland ziyaretinin ardından gelen Li, pazartesi düzenlenecek 29. Çin-ASEAN Zirvesi'ne katılacak.
MANİLA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını yürüten Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr.'ın daveti üzerine pazar günü Filipinler'in başkenti Manila'ya ulaştı.
Tayland'a yaptığı resmi ziyaretin ardından Manila'ya geçen Li pazartesi günü 29. Çin-ASEAN Zirvesi'ne katılacak.
Kaynak: Xinhua
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