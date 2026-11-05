Midyat Devlet Hastanesi'nde KBB polikliniği 7-8 Kasım'da mesai dışı hizmet verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Midyat Devlet Hastanesi'nde KBB polikliniği 7-8 Kasım'da mesai dışı hizmet verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Midyat Devlet Hastanesi\'nde KBB polikliniği 7-8 Kasım\'da mesai dışı hizmet verecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Midyat Devlet Hastanesi, 7-8 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-12.00 saatleri arasında KBB branşında mesai dışı poliklinik hizmeti verecek. Randevusunu ALO 182 veya MHRS üzerinden oluşturan vatandaşlar, hafta sonu muayene ve tedaviye daha kolay erişebilecek.

8 Kasım 2026 tarihlerinde Kulak Burun Boğaz (KBB) branşında mesai dışı poliklinik hizmeti sunacak.

Midyat Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla hafta sonu mesai dışı poliklinik uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda, 7-8 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günleri, 09.00-12.00 saatleri arasında Kulak Burun Boğaz uzmanları Dr. Oğulcan Önder ve Dr. Muhammet Buğra Öcal tarafından hasta kabulü gerçekleştirilecek. Hafta sonu sunulacak poliklinik hizmetiyle vatandaşların muayene ve tedavi hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetinin artırılması hedefleniyor. Muayene olmak isteyen vatandaşlar, randevularını ALO 182 hattı veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden oluşturabilecek. Midyat Devlet Hastanesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine zamanında ve kolay erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiCumartesiGüncelSağlıkPazarMHRSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
“Kocan bana yazıyor“ diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu "Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
13:17
Bahçelievler’de inşaatta toprak kayması 2 işçi göçük altında kaldı
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 13:30:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Midyat Devlet Hastanesi'nde KBB polikliniği 7-8 Kasım'da mesai dışı hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android