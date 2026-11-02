Çin-Peru ticaret protokolü yürürlüğe girdi, Xi ve Fujimori kutlama mesajı gönderdi

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında, Çin ve Peru'nun kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin son 55 yılda sağlıklı gelişme ivmesini koruduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin güçlendiğini, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve iki halk arasındaki dostluğun derinleştiğini vurgulayan Xi, Peru'nun tek Çin ilkesine kararlı bağlılığını takdirle karşıladıklarını kaydetti.

Çin-Peru Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncelleyen protokolün pazar günü yürürlüğe girdiğini hatırlatan Xi, bunun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişimine güçlü bir ivme kazandıracağına ve ikili ilişkilere yeni bir dinamizm katacağına olan inancını dile getirdi.

Çin-Peru ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendirerek, ikili ilişkileri her iki halka daha fazla yarar getirecek yeni seviyelere taşımak üzere Fujimori ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Fujimori ise Peru ve Çin'in dostluk, karşılıklı saygı ve işbirliği ilkelerine dayanan güçlü bir ilişki inşa ettiğini belirtti.

Peru Devlet Başkanı, gücünü iki halk arasındaki geleneksel dostluktan almayı sürdüren ikili ilişkilerin, kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde derinleşip genişlediğini kaydetti.

Tek Çin ilkesine olan sarsılmaz bağlılıklarını yenileyen Fujimori, Çin ile siyasi diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.