Kayserispor, 6-0'lık Muğlaspor galibiyetinin ardından Ümraniyespor'a hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor, 6-0'lık Muğlaspor galibiyetinin ardından Ümraniyespor'a hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kayserispor, 6-0\'lık Muğlaspor galibiyetinin ardından Ümraniyespor\'a hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kayserispor, 6-0\'lık Muğlaspor galibiyetinin ardından Ümraniyespor\'a hazırlanıyor
Haber Videosu

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 8 Kasım Pazar deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Muğlaspor'u 6-0 yendiği maçın ardından Teknik Direktör Atila Gerin, zirve yarışından kopmadan yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Atila Gerin, zirve yarışından kopmadan yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Muğlaspor'u 6-0 mağlup eden Kayserispor, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı.

Antrenmanı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Muğlaspor karşısında alınan galibiyetin kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "Bizim adımıza skor olarak muhteşem bir hafta geçti. Bizim için çok kıymetliydi. Bursaspor averaj olarak da bizi geçmişti, puan olarak zaten önde. En azından burayı telafi ederiz diye düşünüyorduk, onu da başardık. Tekrar gol averajını ele geçirdik. Bunlar çocuklara moral oluyor. Bu demek değil ki bu maçta 6 gol attık, her şeyi doğru yaptık; 1 hafta önce berabere kaldık, her şeyi yanlış yaptık değil. Gerçekten o maçta da girdiğimiz pozisyonları atsaydık belki o maçta da böyle bir skor ortaya çıkacaktı. Biz olaya böyle bakıyoruz. Kazanırken de düzeltecek şeyler varsa düzeltiyoruz, kaybederken de kazanımlarımız varsa onları da cebimize koyuyoruz. İnşallah zirve yarışından kopmadan devam etmek istiyoruz" dedi.

"Önümüzde çok önemli bir maç var"

Milli ara öncesinde Ümraniyespor karşılaşmasını kazanmak istediklerini ifade eden Gerin, "Çok önemli bir maç var önümüzde. Keyfini yaşadık, bir kenara koyduk, yola devam edeceğiz. Bu hafta da milli aradan önce Allah nasip ederse kazanarak yukarıda kalıp tekrar 15 günlük arayı değerlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Taulant Seferi: "Her maç ayrı önem arz ediyor"

Kayserispor'un golcü oyuncularından Taulant Seferi ise her maçın kendileri için ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi. Muğlaspor galibiyetinin önemine değinen Seferi, "Oynadığımız son iki Batman ve Pendik karşılaşmalarında sahada istediğimiz sonucu alamamıştık. Bu nedenle de Muğla'ya karşı oynayacağımız mücadelenin önemi daha da artmıştı. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Maç maç ilerleyen bir ekibiz, her maç ayrı önem arz ediyor bizim için. Bu ligde de alınan her galibiyetin ayrı bir önemi var" ifadelerini kullandı.

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA
KayserisporMuğlasporTrendyolPazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Pencereye yaslandı, sonrası facia 7. kattaki korkunç ölüm kamerada Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı! 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
14:14
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 14:43:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayserispor, 6-0'lık Muğlaspor galibiyetinin ardından Ümraniyespor'a hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android