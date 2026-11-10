Mumbai'de Diwali'de 137 yangına yol açan havai fişekler 25 Kasım'a kadar yasaklandı - Son Dakika
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Mumbai'de Diwali'de 137 yangına yol açan havai fişekler 25 Kasım'a kadar yasaklandı

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Mumbai\'de Diwali\'de 137 yangına yol açan havai fişekler 25 Kasım\'a kadar yasaklandı
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Mumbai'de Diwali kutlamaları sırasında artan yangınlar nedeniyle kamusal ve özel alanlarda havai fişek kullanımı 25 Kasım'a kadar yasaklandı. Kentte pazar günü çıkan 142 yangının 137'si havai fişeklerden kaynaklandı, 2 kadın yaralandı.

YENİ DELHİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın finans merkezi Mumbai'de, Diwali kutlamaları sırasında artan yangınlar nedeniyle kamusal ve özel alanlarda havai fişek kullanımı 25 Kasım'a kadar yasaklandı.

Mumbai Afet Yönetimi Kurumu yaptığı açıklamada, nüfusun yoğun olduğu bölgelerin, yüksek binaların, gecekondu mahallelerinin, dar yolların ve birbirine yakın konut ve ticari yapıların bu tür havai fişeklerin yol açabileceği yangın riskini artırarak can ve mal güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mumbai'de pazar günü meydana gelen 142 yangın olayının 137'sinin havai fişeklerden kaynaklandığı ve 2 kadının yaralandığı bildirildi.

Hindu ışık festivali Diwali pazar günü ülke genelinde coşkuyla kutlanırken festival dolayısıyla çok sayıda havai fişek patlatıldı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Mumbai'de Diwali'de 137 yangına yol açan havai fişekler 25 Kasım'a kadar yasaklandı - Son Dakika
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