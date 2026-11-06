Alanya'da genç golbolcüler 6 ülkeden 8 takımla madalya mücadelesine başladı

Alanya'da genç golbolcüler 6 ülkeden 8 takımla madalya mücadelesine başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Görme Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programındaki Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Alanya'da 6 ülkeden 8 takımın katılımıyla başladı. Atatürk Spor Salonu'ndaki müsabakalarda genç sporcular madalya için mücadele ediyor, şampiyona 8 Kasım Pazar günü sona erecek.
Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ülkeden 8 takımın katılımıyla başladı.
Görme Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Türkiye, Almanya, Finlandiya, Fransa, İsveç ve Danimarka'dan 8 takımın katıldığı şampiyonada genç sporcular, madalya için ter döküyor.
Organizasyonda Türkiye'den Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü ile 6 Şubat Görme Engelliler Spor Kulübü, İsveç'ten FSBU Gothenburg, Almanya'dan RGC Hansa Rostock, Danimarka'dan Aarhus Goalball, Finlandiya'dan Aisti Sport ve Old Power ile Fransa'dan GC Lyons Golden Flash takımları yer alıyor.
Şampiyona 8 Kasım Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA
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