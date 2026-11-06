Kuşadası'nda saldırı şüphelilerine yardım eden 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kuşadası'nda saldırı şüphelilerine yardım eden 3 kişiden 2'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kuşadası\'nda saldırı şüphelilerine yardım eden 3 kişiden 2\'si tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kuşadası\'nda saldırı şüphelilerine yardım eden 3 kişiden 2\'si tutuklandı
Haber Videosu

Kuşadası'nda 1 Kasım Pazar günü yaşanan silahlı saldırıyı soruşturan polis, firari şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, saldırıda yaralanan 2 kişiden ağır olanın hayati tehlikesi devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 Kasım Pazar günü meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, firari şüphelilere yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Silahlı saldırıda M. Ç. karnından ve bacaklarından, M. Y. ise bacaklarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ağır yaralı olan M. Ç. ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı M. Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırının ardından polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden firari şüphelilere yardım ve yataklık ettikleri değerlendirilen H. D., H. D. ve M. S.D. isimli 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D ile M.S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen firari şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Kuşadası3. SayfaGüncelPolisPazarSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş 8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:01:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda saldırı şüphelilerine yardım eden 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android