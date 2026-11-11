Kayseri Süper Amatör Küme\'de 3. hafta 5 maçta 20 gol kaydedildi

Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta 5 maçta 20 gol kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta oynanan 5 maçta toplam 20 gol atılarak tamamlandı. Hacılar Erciyesspor'un Kocasinan Ülküspor'u 5-0 yendiği haftanın ardından 4. hafta karşılaşmaları 15 Kasım Pazar günü oynanacak.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı.
Kayseri Amatör Küme'de oynanan 5 maç ile 3. hafta geride kalırken, toplam 20 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 15 Kasım Pazar günü oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Erciyes Esen Makina FK 2-0 Kayseri Atletikspor
Hacılar Erciyesspor 5-0 Kocasinan Ülküspor
G.O.Paşaspor 1-3 Büyük Toramanspor
Develispor 2-1 Amaratspor
Argıncıkspor 3-3 Döğergücü FK
Kayseri Yolspor (BAY)
Kaynak: İHA
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