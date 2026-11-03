Fenerbahçe, Emre Belözoğlu\'nu resmen yeniden teknik direktörlüğe getirdi

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için eski kaptanı Emre Belözoğlu ile anlaştığını resmi olarak açıkladı. İsmail Kartal'ın istifasının ardından Portekizli teknik direktör Sergio Conceição ile görüşmelerinden sonuç alamayan Fenerbahçe yönetimi rotayı yerli isimlere çevirdi ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Belözoğlu'nu yeniden takımın başına getirdi. Belözoğlu, daha önce 2020-2021 sezonunun son 10 haftasında Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak görev almıştı. Böylece Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki ikinci teknik direktörlük dönemi başlamış olacak.Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin talebi üzerine Emre Belözoğlu'nun kulüpten ayrılmasına kolaylık sağlamıştı.Resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından Belözoğlu'nun Pazar günü oynanacak Çorumspor maçında takımın başında yer alması bekleniyor.Futbola Galatasaray'da başladı, UEFA Kupası şampiyonu kadroda yer aldı Emre Belözoğlu, Türk futbol tarihinin en yetenekli ve en çok konuşulan isimlerinden biri. Hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda uzun yıllar üst düzey performans gösteren Belözoğlu, futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerine adım atarak futbol dünyasındaki etkisini sürdürmüş bir isim.Oyun zekası, mücadeleci karakteri, liderliği ve saha içindeki hırsıyla tanınan Belözoğlu, Türk futbolunun son çeyrek asrına damga vuran figürlerden biri olarak kabul ediliyor.Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980'de İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde doğdu. Futbola küçük yaşlarda başladı, yeteneği kısa sürede keşfedildi.

Profesyonel kariyerine 1996'da Galatasaray formasıyla adım atan genç oyuncu, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden birine dönüştü. Teknik kapasitesi, oyunu yönlendirme becerisi ve yüksek pas kalitesi sayesinde Türk futbolunun gelecek vadeden yıldızları arasında gösterildi.Belözoğlu'nun kariyerindeki ilk büyük başarı dönemi Galatasaray'daydı. Fatih Terim yönetimindeki takımın önemli parçalarından olan Emre, 1996-1997 sezonundan itibaren üst üste dört kez şampiyon olan ve 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı da kazanan kadronun genç yıldızlarından biriydi.Galatasaray'ın Avrupa'da elde ettiği bu tarihi başarı, Emre Belözoğlu'nun uluslararası futbol çevrelerinde tanınmasını sağladı.

Avrupa'nın büyük liglerinde oynadı, Fenerbahçe'de kaptanlık yaptı2001'de İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'e transfer olan Emre Belözoğlu, Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri olan Serie A'da mücadele etmeye başladı.Inter formasıyla geçirdiği yıllarda zaman zaman sakatlıklar yaşasa da teknik yeteneğiyle dikkat çekti. İtalya'da edindiği deneyim, oyun anlayışının gelişmesine ve uluslararası seviyede daha olgun bir futbolcu haline gelmesine katkı sağladı.Inter kariyerinin ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer olan Belözoğlu, burada da kaliteli performanslar sergiledi. Ancak 2006'da Newcastle United forması giydiği sırada Everton maçı sonrası, rakip oyuncuların şikayetiyle İngiltere'de ırkçılık suçlamasıyla hakkında soruşturma açıldı. İngiltere Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, yeterli delil bulunamadığını açıkladı. 2008 yılında Türkiye'ye dönen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transfer, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendirildi. Emre Belözoğlu'nun, 2012'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sırasında Didier Zokora'ya yönelik ırkçı söylemde bulunduğu iddia edildi. Belözoğlu "Kalbimde ırkçılık adına en ufak bir şey besliyorsam, Allah bu kalbimi yerinden çıkarsın" diyerek suçlamayı reddetti. Belözoğlu, yargıya taşınan olayda 2014'te "spor alanında din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret" suçundan 2,5 ay ertelenmiş hapis cezası aldı.

Fenerbahçe formasıyla yıllarca takım kaptanlığı yapan Emre, taraftarların sevgisini kazandı ve takımın lideri konumuna yükseldi. Sahadaki enerjisi, mücadele gücü ve tecrübesiyle Fenerbahçe'nin başarılarında, özellikle de 2010-2011 sezonundaki şampiyonluğunda önemli rol oynadı.2012 yılında İspanya'nın önde gelen kulüplerinden Atlético Madrid'e transfer olması, kariyerindeki bir diğer önemli adım oldu. Burada kısa süre geçirmesine rağmen Avrupa futbolunun elit seviyesinde mücadele etmeyi sürdürdü. Daha sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu, kariyerinin son dönemlerinde de üst düzey performans göstermeye devam etti.

Milli takımın değişmez isimlerinden biri olduEmre Belözoğlu'nun milli takım kariyeri de oldukça dikkat çekiciydi. Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını 101 kez giyen Emre Belözoğlu, ülkesini birçok uluslararası turnuvada temsil etti. Özellikle 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin elde ettiği dünya üçüncülüğünde önemli katkılar sağladı.Ayrıca Euro 2008'de yarı finale yükselen milli takım kadrosunun deneyimli isimlerinden biri olarak öne çıktı.Futbolculuktan teknik direktörlüğeEmre Belözoğlu'nun kariyeri yalnızca başarılarla değil, zaman zaman yaşanan tartışmalarla da gündeme geldi. Saha içindeki sert ve hırslı karakteri nedeniyle hakemler, rakip oyuncular ve taraftarlarla çeşitli polemikler yaşadı. Bununla birlikte birçok futbol otoritesi, onun rekabetçi yapısının başarılarının temel unsurlarından biri olduğunu savundu.2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Belözoğlu, kısa süre sonra teknik direktörlük ve futbol yöneticiliği alanlarında görev almaya başladı. Fenerbahçe'de sportif direktör olarak çalıştıktan sonra teknik sorumluluk üstlendi. 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un görevden ayrılmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak 10 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'de puan ortalaması 2.30Maç başına 2.30'luk puan ortalaması yakalayan Belözoğlu'nun yönetimindeki Fenerbahçe o sezon eğer Sivasspor'a yenilmeyip sahasındaki maçı kazansaydı, son haftaya lider girecek ve diğer sonuçların aynı kalması durumunda 2020-2021 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayacaktı.Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den sonra Başakşehir ve çeşitli Süper Lig kulüplerinde teknik direktörlük görevleri yaptı.Futbolculuk dönemindeki oyun bilgisi ve liderlik özelliklerini antrenörlük kariyerine taşımaya çalıştı.Teknik direktör olarak da ofansif futbol anlayışını benimseyen Emre Belözoğlu, genç oyunculara fırsat vermesi ve modern futbol prensiplerine önem vermesiyle dikkat çekti. Son olarak Kasımpaşa'da görev yapan Emre Belözoğlu, bu kulüpte başarılı bir performans sergilemişti. Kasımpaşa bu sezon Emre Belözoğlu yönetiminde 11 maçta beş galibiyet, beş beraberlik ve bir mağlubiyetle 17 puan toplamış ve ligde Fenberbahçe'nin üzerinde beşinci sırada yer almıştı.