Konya Karatay'da her ayın ikinci pazar günü kurulan antika pazarı yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Konya Karatay'da her ayın ikinci pazar günü kurulan antika pazarı yoğun ilgi görüyor

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Konya Karatay\'da her ayın ikinci pazar günü kurulan antika pazarı yoğun ilgi görüyor
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Konya'nın Karatay ilçesinde her ayın ikinci pazar günü kurulan antika pazarında Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yarısına ait eşyalar sergilenip satılıyor. Konya ve çevre illerden gelen esnafın tezgah açtığı pazar, antika tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

KONYA'da, aralarında Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yarısına ait antikalar ile bugünün nostaljisini yansıtan birçok eşya, antika pazarında sergilenip, satılıyor. Antika ve nostalji tutkunlarının ayda 1 kez buluştuğu pazar, yoğun ilgi görüyor. Pazarda kurduğu tezgahında antika para satan Yavuz Kaplan, "Tek amacım, yeni nesle bunu aktaralım ki tarihimiz ve kültürümüz yaşasın" dedi.

Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi'nde, kentin önemli kültürel buluşma noktalarından biri haline gelen ve her ayın ikinci pazar günü düzenlenen pazarda, farklı dönemlere ait çok sayıda antika ve koleksiyon ürünü meraklılarının beğenisine sunuluyor. Konya ve çevre illerden gelen esnafın tezgah açtığı pazarda; gramofonlar, taş plaklar, antika saatler, radyolar, gaz lambaları, eski dönemlere ait paralar, daktilolar, fotoğraf makineleri ve bakır mutfak eşyaları gibi çok sayıda antika eser sergileniyor. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını hazırlayan antikacılar, gün boyunca ziyaretçilere eserlerin geçmişini anlatıyor. Taş plaklardan yükselen nostaljik ezgiler ise pazara farklı bir atmosfer kazandırıyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ESKİ EŞYALARA İLGİ ARTTI

Pazarda satış yapan ve plak koleksiyonuyla ilgilendiğini belirten Yusuf Şener, "Yaklaşık 12 yıldır bu işle ilgileniyorum. Pandemiyle insanların evde daha fazla vakit geçirmesi, çatı katlarında ve depolarında bulunan eski eşyaları yeniden keşfetmelerini sağladı. Böylece bu alana olan ilgi de arttı. Yeni nesil plak üretiminde de ciddi bir artış yaşandı. Eskiden yıl içerisinde yaklaşık 300 bin plak basılırken, bugün bu sayı 1 milyonun üzerine çıktı. Tarihi yaşatmak adına bu ürünleri geçmişte yaşananların bir devamı olarak görüyorum. Teknoloji zaman içerisinde kaset, plak ve CD şeklinde ilerledi. Ancak CD'ler artık eski kullanımını kaybetti. Plaklar ise hala dinleniyor ve insanlara geçmişteki anılarını yeniden hatırlatıyor" dedi.

'AMACIMIZ ANTİKA KÜLTÜRÜNÜ YENİ NESİLLERE AKTARMAK'

Antika para koleksiyonculuğuyla ilgilenen Yavuz Kaplan ise bu alandaki çalışmalarına 1986 yılında amatör olarak başladığını belirtti. Geçmişten bugüne ulaşan kültürel değerleri genç kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını ifade eden Kaplan, şunları söyledi:

"Benim tek amacım, yeni nesle bunu aktaralım ki, tarihimiz ve kültürümüz yaşasın istiyorum. Bu işe de amatörce başladım ve yıllardır da yapıyorum. Bu kültürün yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Artık benim için para kazanmak ön planda değil. Önemli olan bu değerlerin unutulmaması ve yaşatılmasıdır."

'OSMANLI ESERLERİNİN DEĞERİNİ BİLEN AZ'

Antika ürün satan İbrahim Kaçmaz ise "Ben kendi Osmanlı Dönemi'ne ait ürünlerimi pazara çıkarmıyorum, depomda muhafaza ediyorum. Çünkü Osmanlı eserlerinin ve antikaların değerini bilen kişi sayısı az. Bir ürünün fiyatını söylediğimizde insanlar bazen, 'Bu kadar eder mi' diye tepki gösteriyor. Ancak o eserin Osmanlı Dönemi'ne ait olduğunu ve taşıdığı tarihi değeri bilmiyorlar. Biz anlatmaya ve izah etmeye çalışıyoruz. Eski eşyalarımız, özellikle Osmanlı Dönemi'ne ait olanlar, aslında çok değerli. Ancak geçmiş kültürümüze yönelik bilinç eksikliği var" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Kültür SanatOsmanlıKaratayGüncelPazarKonyaSon Dakika

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