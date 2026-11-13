İstanbul Valiliği, hafta sonu beklenen 21-50 kg/m2 sağanak için uyardı

İstanbul Valiliği, kentte hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışların, pazar günü sabah ilk saatlere kadar etkili olmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.