Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın başkent Beijing'deki genel merkezi, pazar günü 7. Dünya Medya Zirvesi katılımcılarını ağırladı. Ziyaret, zirve katılımcılarının Alibaba'nın Beijing'deki genel merkezini yerinde görmesiyle sonuçlandı.
BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- 7. Dünya Medya Zirvesi katılımcıları pazar günü Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın başkent Beijing'deki genel merkezini ziyaret etti.
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9.11.2026 15:39:53. #7.12#
SON DAKİKA: Alibaba'nın Beijing'deki merkezi 7. Dünya Medya Zirvesi katılımcılarını ağırladı - Son Dakika
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