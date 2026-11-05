Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta maçları 8 Kasım'da iki statta oynanacak - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta maçları 8 Kasım'da iki statta oynanacak

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Kayseri Süper Amatör Küme\'de 3. hafta maçları 8 Kasım\'da iki statta oynanacak
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta maçları 8 Kasım Pazar günü Argıncık Stadı ve Develi İlçe Stadı'nda oynanacak. Toplam 5 karşılaşmanın oynanacağı haftada Kayseri Yolspor BAY geçecek, ASKF yetkilileri sporseverleri tribünlere davet etti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 8. hafta heyecanı 8 Kasım Pazar günü yaşanacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta maçları 8 Kasım Pazar günü oynanacak. Futbolseverler, Argıncık Stadı ve Develi İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmalarda takımlarının mücadelesini izleyebilecek. Hafta sonu futbol şöleni niteliğinde geçecek 3. haftada toplam 5 karşılaşma oynanacak. Ekipler, zirve yarışında kritik puanlar için sahaya çıkacak. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yetkilileri; tüm karşılaşmaların centilmence geçmesi temennisinde bulunarak sporseverleri tribünlere davet etti. Kayseri Yolspor ise 3. haftayı maç yapmadan BAY olarak geçecek. Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında oynanacak maçlar şöyle;

8 Kasım 2026 Pazar

Saat: 13.00/ Erciyes Esen Makina FK-Kayseri Atletikspor

Saat: 13.00/ Büyük Toramanspor-G.O.Paşaspor

Saat: 15.00/ Kocasinan Ülküspor-Hacılar Erciyesspor

Saat: 15.00/ Döğergücü FK-Argıncıkspor

Saat: 14.00/ Develigücü FK-Amaratspor

Kaynak: İHA
KayseriDeveliPazarSporSon Dakika

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