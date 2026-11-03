Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta 5 karşılaşmayla tamamlandı, 25 gol atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta 5 karşılaşmayla tamamlandı, 25 gol atıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme\'de 2. hafta 5 karşılaşmayla tamamlandı, 25 gol atıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta oynanan 5 maçla tamamlandı ve bu maçlarda toplam 25 gol atıldı. Küme, 8 Kasım Pazar günü oynanacak olan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta tamamlandı.

Oynanan 5 maç ile 2. hafta geride kalırken, toplam 25 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 8 Kasım Pazar günü oynanacak olan 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 2. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Erciyes Esen Makina FK 1-3 Hacılar Erciyesspor

G.O.Paşaspor 3-3 Develispor

Amaratspor 4-4 Döğergücü FK

Kocasinan Ülküspor 2-0 Argıncıkspor

Büyük Toramanspor 4-1 Kayseri Yolspor

Kayseri Atletikspor (BAY)

Kaynak: İHA
KayseriPazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Ahmet Nazif Zorlu kimdir Denizli’den dünyaya uzanan başarı hikayesi Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Denizli’den dünyaya uzanan başarı hikayesi
Ahmet Nazif Zorlu’nun ardından dev şirketler kaldı İşte o markalar Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı Cezası ağır oldu Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı! Cezası ağır oldu
Eski İsrail askeri Ayelet Kroizer: Medyaya giden bilgileri manipüle ettim Eski İsrail askeri Ayelet Kroizer: Medyaya giden bilgileri manipüle ettim
Ağrılarına 20 yıl inanılmayan genç kadının ötenazi talebi reddedildi Ağrılarına 20 yıl inanılmayan genç kadının ötenazi talebi reddedildi
09:16
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
09:11
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
08:54
Ve mutlu son Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
08:21
Münir Özkul’un oğlu yıllardır Kanada’da İşte mesleği
Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da! İşte mesleği
08:18
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
07:49
ABD ile İran arasında ipler koptu Gece yarısı art arda 5 patlama
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 09:21:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta 5 karşılaşmayla tamamlandı, 25 gol atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android