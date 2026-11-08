Tunceli Belediye ekipleri pazar günü de rögar temizliği ve çevre düzenlemesi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tunceli Belediye ekipleri pazar günü de rögar temizliği ve çevre düzenlemesi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli Belediye ekipleri pazar günü de rögar temizliği ve çevre düzenlemesi yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tunceli Belediye ekipleri hafta sonu da altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdü. Kent genelinde rögar temizliği, yürüyüş ve bisiklet yolunda ağaç dikimi ile taş tahkimat imalatı yapılırken, cumartesi gününden kalan hacimli evsel atıkların toplanması tamamlandı.

Tunceli'de belediye ekipleri, hafta sonu da altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdü. Kentin farklı noktalarında yürütülen çalışmalarda rögar temizliği, yürüyüş ve bisiklet yolunda ağaç dikimi ve taş tahkimat imalatı yapılırken, hacimli evsel atıkların toplanması da tamamlandı.

Tunceli Belediye ekipleri, pazar günü de sahadaki çalışmalarına ara vermedi. Kent genelinde devam eden faaliyetler kapsamında rögar temizlikleri gerçekleştirilirken, yapımı süren yürüyüş ve bisiklet yolunda ağaç dikim çalışmalarına ve taş tahkimat imalatlarına devam edildi.

Öte yandan cumartesi gününden kalan hacimli evsel atıkların toplanması işlemleri de ekipler tarafından tamamlandı. Belediye ekiplerinin altyapı, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını planlanan takvim doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
CumartesiTunceliGüncelPazarYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
11 yıldır dinmeyen öfke Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı 11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Kocaelispor’dan 18 yıl sonra bir ilk Kocaelispor'dan 18 yıl sonra bir ilk
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:18
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
18:11
Emre Belözoğlu’nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
17:50
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 19:01:08. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli Belediye ekipleri pazar günü de rögar temizliği ve çevre düzenlemesi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android