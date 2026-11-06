Yeni Parti genel başkanını pazar günü 81 ilde 3 bin sandıkta üyeler seçecek

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Pazar günü 81 ilde kurulacak olan 3 bin sandıkta üyelerimiz oy kullanacak ve Yeni Parti'nin genel başkanını belirleyecek" dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Murat Emir, fon soruşturması kapsamında dün ikinci kez ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına ilişkin, "Açıklıkla söyleyelim ki bu adım olumludur, geçtir ve eksiktir. Elbette ki ucu kime kadar gidiyorsa gidilmesi lazım; ancak bunların derdi öyle olsaydı eğer, başından itibaren etkili soruşturmalarla ve maddi delillere ulaşırlardı. Telefonlara acilen el konulması, HTS kayıtlarının acilen ele geçirilmesi, kişisel bilgisayar ve dijital materyallerin alınması, iletişim ağlarının ortaya çıkarılması ve etkili bir şekilde ifadelerinin alınması gerekirdi. Ancak beklediler ve hatta ilk başta, 'Nefsine uyan birkaç arkadaşımız' dediler ama şimdi nefsine uyan birkaç kişi yok. 'Örgüt üyeliği' dahil, 'dolandırıcılık' suçu işleyen yüzlerce kişiden bahsediyoruz. Hala 241 kişilik liste açıklanmadı, hala bu listeyi gizlemeye çalışıyorlar. Eğer listeyi gizlerlerse, isimlerini açıklamazlarsa bu işten sıyırabileceklerini, suçüstü durumunu birkaç kurbanla örtebileceklerini düşünüyorlar. Oysa yapılması gerekenler halen yapılmamıştır, bugün yapılan ise eksiktir. O yüzden mutlaka tüm ilişkilerin ortaya konulması gerekir" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti'nin 1'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin bilgi veren Emir, "Türkiye'ye demokrasi getirme iddiasında olan partimiz, önce kendi evine demokrasi getirme inancıyla ilçe, il ve genel başkanlarını üyelerle yaptığı ön seçimle belirlemektedir. Bugüne kadar ilçe ve il başkanlarımız üyelerimizin seçimleriyle belirlendi. 'Siyasi Partiler Kanunu'na göre işlemler tamamlandı. Nitekim ayın 8'i yani pazar günü 81 ilde kurulacak olan 3 bin sandıkta üyelerimiz oy kullanacaklar ve Yeni Parti'nin genel başkanını belirleyecekler. Tüm üyelerimize sesleniyorum; beraber sandıklara gidiyoruz ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bir kez daha seçmek üzere o sandıkları oylarımızla patlatıyoruz. Türkiye ve dünya siyasi tarihine en demokratik örneklerden birini kazandırıyoruz" diye konuştu.