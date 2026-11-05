Bodrum FK, Boluspor deplasmanından 3 puanla dönüp play-off hattına girmek istiyor - Son Dakika
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Bodrum FK, Boluspor deplasmanından 3 puanla dönüp play-off hattına girmek istiyor

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Bodrum FK, Boluspor deplasmanından 3 puanla dönüp play-off hattına girmek istiyor
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Bodrum FK, Trendyol 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Boluspor'la oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Teknik direktör Burhan Eşer, Bolu'da kazanıp milli ara öncesi play-off hattına girmeyi hedeflediklerini belirtti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de pazar günü Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü müsabakaya 3 puan parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta Ümraniyespor karşısında alınan beraberliğin ardından Bolu'da mutlak galip gelmek istediklerini belirten Eşer, "Ümraniyespor, son 4 haftada 10 puan toplayan, bu ligin gediklisi bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Gelgitleri olan bir maç oldu. Oyun olarak üstündük. Galibiyet serisiyle devam etmek istiyorduk ama olmadı. Alınan her puan değerli. Bu sene lig çok zor. Bu yüzden her maça çok iyi hazırlanmalıyız. Biz de 4 haftada 10 puan aldık. Boluspor maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.

Milli araya galibiyetle girmek istediklerini ifade eden Eşer, "Boluspor'un 3 maçını izledim, sezon başındaki Boluspor değil. Şu an coşkulu, ne oynadığını bilen, fizik anlamında iyi, potansiyelli genç oyunculara sahipler. Son maçlarını kazandılar. Zor bir maç, deplasmanda galibiyet aldılar daha coşkulular. Gerekli analizlerimizi yaptık, onunla ilgili çalışmalarımızı da yapacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Bolu deplasmanı her zaman bu ligde zor olmuştur. Milli ara öncesi oynayacağımız son maç, onun için iyi konsantre olup oradan istediğimizi alıp play-off hattına kendimizi atmak istiyoruz" diye konuştu.

FERNANDO KADRODA OLACAK

Sakatlıklarla ilgili de son durumu aktaran Eşer, "Fernando ve Kenan Fakılı antrenmanlara başladı. Kontrollü bir şekilde antrenmanlar yapıyor. Fernando, Boluspor maçında kadroda olacak ama bir durum değerlendirmesi yapacağız. Kenan da idmanlara başladı, o da kontrollü bir şekilde antrenmanlara devam ediyor. Onun dışında Devrim'in ufak sakatlığı devam ediyor, bu hafta aramızda olmayacak. Boran aramızda olmayacak. Furkan'ın son maçta ufak bir sakatlığı var, MR kontrolü oldu. Furkan 2-3 hafta aramızda olamayacak çünkü ufak bir kısmi yırtık var. Celal ve Ahmet'in sakatlık durumu ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Burhan EşerTrendyolBolusporBodrumPazarBoluSporSon Dakika

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