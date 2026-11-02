Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Çin\'e devlet ziyareti için Beijing\'e geldi

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Çin'e devlet ziyareti için Beijing'e geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine pazar günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi. Umman Sultanı'nın Çin'e düzenlediği devlet ziyareti 2 Kasım'da sona erecek.
BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine pazar günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi.
Umman Sultanı'nın Çin'e düzenlediği devlet ziyareti, 2 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: Xinhua
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