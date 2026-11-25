Çorum'da trafik levhalarına çarpan ve takla atan otomobilin sürücüsünün 0,96 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M.T. idaresindeki 55 BD 239 plakalı otomobil, Çorum'dan Alaca istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polisi jandarma ve Alaca Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Kazada şan eseri yaralanan olmazken, ekipler tarafından yapılan kontrolde sürücünün 0,96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.