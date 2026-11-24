Manisa'nın Salihli ilçesinde yaklaşan kış mevsimi öncesinde olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirler değerlendirildi. Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kış Mevsimi Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

İlgili kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemler ele alındı. Özellikle trafik güvenliğinin sağlanması, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi ve yolların açık tutulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca acil müdahale ekiplerinin hazır bulundurulması, ihtiyaç duyulabilecek araç ve gereçlerin temini, kurumlar arası koordinasyon ve ekiplerin hazırlık durumu görüşüldü.

Kaymakam Ali Güldoğan, kış mevsimi boyunca tüm kurumların görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmesinin önemine dikkat çekerek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı, kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.