Elazığ'da bir karga, cevizi kırmak için trafik ışığına vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da bir karga, trafik ışığına konarak gagasındaki cevizi kırmaya çalıştı. Merkez İcadiye Mahallesi'ndeki kavşakta yaşanan anlar cep telefonuyla fotoğraflanırken, karga bir süre sonra cevizi alıp bölgeden ayrıldı.
Elazığ'da trafik lambasının üzerine konan bir karga, gagasında taşıdığı cevizi lambaya vurarak kırmaya çalıştı.
Olay, merkez İcadiye Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi. Trafik ışıklarının üzerine konan karganın cevizi kırmak için verdiği uğraş, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı. Karga, bir süre çabaladıktan sonra cevizi gagasına alarak bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?