Bolu'da motosiklet, bisiklet ve scooter girişinin yasaklandığı İzzet Baysal Caddesi'nde trafik polisleri bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, sürücülere broşür dağıtarak yasağa uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Bolu kent merkezinin en işlek noktalarından İzzet Baysal Caddesi'nde motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve scooter kullanımına yönelik yasakla ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. Yaya yoğunluğunun fazla olduğu caddede alınan yasağa rağmen bazı sürücülerin kurallara uymaması üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Daha önce Bolu İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararla motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve scooterların İzzet Baysal Caddesi'ne girmesi ve park etmesi yasaklanmıştı. Kararın ardından caddenin giriş ve çıkış noktalarına yasak levhaları yerleştirilirken, kuralları ihlal eden sürücülere idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştı. Yasak kapsamında motosiklet kullanıcılarının mağduriyet yaşamaması ve araçlarını uygun noktalara park edebilmeleri amacıyla Sanat Sokak, Reşat Aker Sokak, İbni Sina Caddesi, Özek Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Ulaş Sokak, Parti Sokak ve Saraçhane Sokak çevresinde motosiklet park alanları oluşturulmuştu.

Trafik ekipleri broşür dağıtarak uyardı

Alınan karara rağmen caddede motosiklet, bisiklet ve scooter kullanımının devam etmesi üzerine trafik polisleri bilgilendirme faaliyetini yoğunlaştırdı. İzzet Baysal Caddesi'nde çalışma yapan ekipler, hem vatandaşlara hem de sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı. Broşürlerde caddeye giriş yasağı ve motosikletlerin park edebileceği alternatif noktalar hakkında bilgiler verildi. Trafik polisleri, özellikle motosiklet sürücülerini ve kuryeleri uyararak kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı. Ekipler, bilgilendirme çalışması kapsamında yasağın ihlal edilmesi durumunda sürücüler hakkında idari yaptırım uygulanacağını belirterek denetimlerin sıkılaştırılacağı uyarısında bulundu.