Bolu'da D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Sibel Çınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Çınar idaresindeki 14 ACG 656 plakalı otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 14 ABM 774 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 14 ABM 774 plakalı otomobil karşı şeride savrularak önce elektrik direğine, ardından kırmızı ışıkta bekleyen T.M. idaresindeki 14 ADS 964 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen elektrik direği ise kırmızı ışıkta bekleyen E.T. yönetimindeki 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Kazada, Sibel Çınar'ın kullandığı otomobilde bulunan 3 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü A.Ö. de kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Sibel Çınar, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesinin, Hacınakkaş Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşağısoku Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Diğer 3 yaralının ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.