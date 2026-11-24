Hatay'da şehir içi özel halk otobüsünde inmek istediği yerde kendisini indirmedi diye şoföre hareket halindeyken saldıran yolcu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi İzmir Caddesi'nde yaşanan olayda; 117 numaralı özel halk otobüsünde yolculuk yapan şahıs, kendisini istediği yerde indirmeyen şoföre sinirlendi. Bir süre tartışan yolcu, küfürler ederek seyir halindeki otobüsün şoförüne saldırdı. Hareket halindeki otobüste yaşanan arbede sırasında sürücü, aracı güçlükle durdurdu. Olay üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan kamera görüntüsü incelemeleri ve çevre araştırmaları neticesinde, olayın şüphelisinin Z.T. olduğu tespit edildi. Otobüs şoförünün şikayetçi olması üzerine şüpheli Z.T., yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit ve hakaret suçlarından adli tahkikat başlatıldı.