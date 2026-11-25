Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yaklaşan kış mevsimi öncesinde ulaşımın aksamaması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi.

Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda; kış şartlarında yaşanabilecek buzlanma ve kar yağışına karşı yürütülecek karla mücadele çalışmaları, yol güvenliği, güzergahlarda ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca kış lastiği kullanımı ve olumsuz hava şartlarında dikkat edilmesi gereken hususlar başta olmak üzere, sürücülerin alması gereken tedbirler de ele alındı.

Toplantı, kış dönemi boyunca ekiplerin teyakkuz halinde bulunması ve kurumlar arası iş birliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.