Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafik yüzünden bir tartışma çıktı. Olayda taraflar karşılıklı olarak şikayetçi olurken 3 kişi gözaltına alındı; şahıslara trafik yönünden toplam yaklaşık 640 bin TL idari para cezası uygulandı. Kavga anı ise anbean kameralara yansıdı.

Dün saat 16.10 sıralarında Kapaklı ilçesinde Pınar Bulvarı üzerinde trafik nedeniyle tartışma yaşandı. İki kişi uzun süre kavga etti, araya girmeye çalışan taraflar ise başarılı olamadı. O anlar, yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kavganın ardından hastaneye başvuran M.T., E.K. ve S.K.'nin kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia ederek polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Taraflar karşılıklı şikayetçi oldu

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı ve E.K. ile S.K.'nin kimliklerini tespit etti. İfadeleri alınan E.K. ve S.K. ise karşı şikayette bulunarak M.T.'nin kendilerine yönelik fiziksel ve sözlü müdahalede bulunduğunu öne sürdü.

640 bin TL ceza, 3 gözaltı

Olayla ilgili yürütülen işlemler çerçevesinde üç şahsa trafik yönünden toplam yaklaşık 640 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan üç kişinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.