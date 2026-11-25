Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. Ahmet Şahin idaresindeki 34 NCM 472 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen tır ve otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.