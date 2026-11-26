Sinop'ta öğrencilere trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri ve emniyet kemeri kullanımının önemi, hizmet veren Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı aracılığıyla anlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından Sinop'a görevlendirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı, öğrencilerle bir araya geldi.

Trafik jandarması, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrencilere trafik kuralları, güvenli sürüş ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda eğitim verdi. Eğitimlerde bilhassa bisiklet ve motorlu bisiklet kullanımında uyulması gereken kurallar üzerinde duruldu.

Etkinlik kapsamında hazırlanan trafik eğitim parkurunda çocuklar, elektrikli mini araçların direksiyonuna geçti. Trafik jandarması eşliğinde parkuru geçen çocuklar; trafik işaret ve levhalarına uymayı, yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken kuralları ve güvenli araç kullanımını uygulamalı olarak öğrendi.

Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı'nda ise emniyet kemeri kullanımının hayati önemi uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılara, muhtemel kazalarda emniyet kemerinin sağladığı korumayı deneyimleme imkanı sunuldu.