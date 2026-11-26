Bilecik Emniyet Müdürü Çağlar başkanlığında okul çevresi tedbirleri ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığındaki haftalık toplantıda asayiş ve trafik uygulamalarıyla okul servisi denetimleri ele alındı. Okul çevresi güvenlik tedbirleri de görüşülerek çocukların güvenli eğitim ortamlarında bulunması için çalışmaların süreceği vurgulandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ın başkanlığında, güvenlik ve okul çevresine ilişkin tedbirler ele alındı.
Asayiş ve trafik uygulamalarının değerlendirildiği 'Haftalık Genel Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile telekonferans yöntemiyle İlçe Emniyet Müdürleri ve Amirlerinin katıldığı toplantıda, kent genelinde yürütülen denetim ve uygulamalar masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca okul çevrelerinde alınan ve alınması planlanan güvenlik tedbirleri, okul servis araçlarına yönelik denetimler, personelin motivasyonunun desteklenmesi ve çalışma verimliliğinin artırılmasına yönelik konular değerlendirildi.
Toplantıda, kamu düzeninin korunması, çocukların güvenli eğitim ortamlarında bulunması ve Bilecik'in huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi ele alındı.
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